Capello: "Vedo benissimo Reijnders vicino Fofana. Bisogna vedere cosa fa Loftus a livello difensivo"

Fonseca propone ancora la coppia Reijnders-Fofana a centrocampo, con Loftus-Cheek schierato in una posizione più offensiva. Questo il pensiero di Fabio Capello, in diretta a Sky Sport, sui tre centrocampisti:

"Reijnders lo vedo benissimo vicino a Fofana. Loftus bisogna vedere come rientra, gli piace poco. Bisogna vedere stasera cosa fanno Loftus e Leao a livello difensivo, perché in avanti sono forti: sarà importante l’equilibrio difensivo che daranno alla squadra. Fofana ha fatto benissimo il Milan ad acquistarlo, sa stare in campo".