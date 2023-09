Capo Plaza parla dell'amico Leao: "Spero faccia la differenza nelle grandi partite: è un fratello"

Capo Plaza, noto rapper della scena italiana, è stato intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano. L'artista di Salerno è infatti un grande tifoso del Milan ed è anche un amico di Rafa Leao, di cui ha parlato così: "Con Leao c’è un rapporto di amicizia. Ci sentiamo molto spesso anche perchè lui è amante della cultura e della musica rap. Fa musica anche lui. Molto spesso mi manda delle canzoni. Spero riesca a fare la differenza anche nelle grandi partite perché forse è quello che è mancato di più. Come tifoso spero faccia bene ma da amico è mio fratello”