Capuano: "Vendere Theo a 30 milioni a un anno dalla scadenza è un capolavoro"

Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su X commentando l'ormai probabilissima cessione di Theo Hernandez all'Al-Hilal: "Vendere agli arabi l’ultimo Theo Hernandez (a un anno dalla scadenza del contratto) a 30 milioni di euro è un capolavoro".

LE ULTIME SULLA CESSIONE DI THEO

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Theo Hernandez sta discutendo gli ultimi dettagli economici e contrattuali con l’Al-Hilal: l’operazione con il club arabo si dovrebbe chiudere grazie ad una proposta d'ingaggio vicina ai 20 milioni di euro. Da fonti vicine al giocatore, per l'appunto, emerge la volontà del terzino di accettare la ricchissima proposta dell'Al-Hilal; determinante in questa trattativa anche Simone Inzaghi, che ha avuto dei contatti con il giocatore. Dopo sei anni di Milan, Theo sta per andare via per circa 30 milioni di euro.

Giusto in tempo per diventare il difensore più prolifico del Milan in Serie A e Theo Hernandez è pronto a chiudere un capitolo lungo sei stagioni. Superando Paolo Maldini, colui che lo ha portato a scegliere il rossonero di Milano giusto in tempo prima che si legasse a quello di Leverkusen. 31 reti segnate nel massimo campionato, col sorpasso compiuto a gennaio a Como, in modo rocambolesco. Non sarà la sua ultima gioia, perché avrà modo di segnare anche a Udine in un venerdì sera di aprile, in un illusorio 0-4 che sanciva il passaggio dal 3-4-3.