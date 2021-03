Caputi: "La risposta del Milan è stata convincente sia sul piano tecnico che temperamentale"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Caputi ha parlato della vittoria del Milan sulla Roma. Queste le sue parole: "Io credo che la partita di ieri sera fosse di straordinaria importanza per Milan e Roma non solo per la classifica ma anche per il futuro del campionato delle due squadre. la risposta del Milan è stata convincente sia sul piano tecnico che temperamentale. La squadra ha reagito ai dubbi sul suo rendimento con grande piglio"