Caputi: "Non andare in Europa League permetterebbe al Milan di togliersi un peso"

Il giornalista Massimo Caputi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport del Milan: “Con le dovute differenze, mi sembra che il Milan stia come la Roma. La società deve fare i conti con il bilancio e con la spada di Damocle del FFP. Forse, e non me ne vogliano i tifosi del Milan, non andare in Europa permetterebbe al Milan di togliersi un problema: evitare una campagna acquisti pressante da parte del FFP. Non mi spaventa il fatto che non arrivino allenatore e calciatori top mondiali. L’importante è credere in quello che si farà e permettere ad allenatori e giocatori di costruire un percorso. Il Milan è un club storicamente forte, ha una grande piazza e un grande tifo, serve pazienza. Nel calcio tutti vogliono tutto in fretta e si rischiano fallimenti. Mi auguro che Maldini possa lavorare con tranquillità”.