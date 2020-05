Carboni: "Cinque cambi? Misura straordinaria, si rischiano infortuni gravi"

Amedeo Carboni, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sull'ipotesi dei cinque cambi: "E' un fatto eccezionale e bisogna salvaguardare la salute dei grandi giocatori, quelli che portano tanto e giocando così tanto con poco allenamento alle spalle, c'è il rischio di infortuni gravi. Serve pensare che siamo in emergenza, e certe regole fisse possono anche cambiare. La misura è presa in forma straordinaria: chiaro che cinque cambi tolgono qualcosa, perché si rischierebbe anche di perdere senso. In questo senso Barone e Boniek (due tra i pubblici oppositori della regola, ndr) hanno ragione, ma allo stesso tempo si rischia di perdere la qualità se si gioca ogni tre giorni".