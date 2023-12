Carboni spaventa la Juve dopo il 90', ma Gatti risponde: 2-1 al Monza e bianconeri in testa

La Juve di Max Allegri porta a casa i tre punti dall'U Power Stadium di Monza. I bianconeri sembravano ormai certi di portare a casa l'ennesima vittoria di corto muso per 1-0, ma il Monza ha cambiato drasticamente i piani: al 91esimo minuto è Valentin Carboni, classe 2005, a pareggiare la partita. Non è finita qua: tre minuti dopo, al 94', è Gatti a battere a rete da distanza ravvicinata e a far gioire la Juve, che passa momentaneamente in testa.

I bianconeri dovranno aspettare il match tra Inter e Napoli per capire se la leadership sarà consolidata o se la squadra di Inzaghi, avendo la meglio sugli Azzurri, si riporterà in testa. Juventus ora in testa a quota 33 punti, con l'Inter a 32 con una partita in meno. Il Milan giocherà domani sera a San Siro contro il Frosinone e vorrà aggiungere un +3 ai suoi 26 punti.