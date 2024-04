Cardinale certo: "Rimarrò a lungo: obiettivo costruire realtà vincente. Campionato? Siamo comunque secondi"

Con ogni probabilità Gerry Cardinale sarà a San Siro domani sera in occasione del derby tra Milan e Inter. Nel frattempo il manager americano ha mangiato con Paolo Bricco de Il Sole 24 Ore all'Hotel Portrait in corso Venezia, in centro a Milano. Qui il numero uno di RedBird ha ribadito la sua centralità nella proprietà del Milan e ha ribadito alcuni spunti circa la sua visione di gestione del club e del suo fondo in generale. Di seguito le parole di Cardinale sul rendimento sportivo attuale: "Non siamo in testa al campionato? Siamo comunque al secondo posto. E non smetteremo mai di puntare a vincere".

Poi Cardinale ha parlato dei suoi piani per il futuro del club: "Sono appena arrivato e non ho alcuna intenzione di vendere il Milan. Il mio obiettivo è costruire una realtà insieme solida e vincente. La solidità e l’autonomia finanziaria sono condizioni necessarie per vincere in maniera sana le competizioni. Il Milan ha margini straordinari di crescita nella performance sportiva e margini enormi di miglioramento economico. Perché dovrei rinunciare alla proprietà? Non ci sono colloqui con alcun investitore che possa ottenere il controllo o la governance del Milan. Penso di rimanere a Milano a lungo"