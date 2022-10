Cardinale: "I club sono aziende di entertainment. C'è disparità con la Premier"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gerry Cardinale è intervenuto al convegno "Invest in Sport" organizzato a New York da Sportico e ha parlato così della sua visione di gestire un club sportivo, come il Milan recentemente acquistato: "I club ora sono aziende di entertainment. Quello che ho imparato con Yankees e Red Sox è che non puoi vincere sempre. Il Milan ha vinto uno scudetto e le aspettative sono di rifarlo, ma in Champions ora vediamo che c’è grande differenza con la Premier". Differenza che non si vede solo sul campo ma soprattutto a livello economico e di ricavi: "C’è disparità. Il valore dei diritti tv in Premier è triplo rispetto all’Italia e in Liga è doppio".