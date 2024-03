Cardinale insoddisfatto e il rapporto con Ibra: ne ha parlato Pioli. Le parole

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Lazio-Milan:

Cosa ne pensa delle parole di Cardinale?

"Vivo la situazione con grande concentrazione su ciò che stiamo facendo per provare a rendere questa stagione positiva, siamo concentrati sul fare il meglio possibile. Le parole della proprietà non le ho mai commentate: in quanto tale, la proprietà ha il diritto e il dovere di fare le proprie valutazioni".

Come vede Ibrahimovic?

"È strano ora con Zlatan. È stato un mio giocatore e un compagno fino a poco tempo fa. Si sta calando con grande passione e competenza nel nuovo ruolo, ci fa piacere che sia vicino a noi".

LE PAROLE DI CALABRIA

Davide Calabria, capitano rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Lazio-Milan sulle parole di Cardinale: "È la storia del Milan che dice che il Milan deve lottare per vincere per ogni Scudetto e per ogni trofeo. Non serve che lo dice nessuno: è la storia che lo dice".