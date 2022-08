Cardinale sulla partnership con Yankee Global Enterprises: "Vogliamo espandere le opportunità commerciali del Milan"

Fonte: acmilan.com

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha commentato così a partnership con Yankee Global Enterprises, proprietaria dei New York Yankees, una delle franchigie sportive più importanti al mondo: "Abbiamo una relazione pluridecennale con i New York Yankees e la famiglia Steinbrenner che ha portato alla creazione di alcune delle attività di maggior successo nello sport, nell'intrattenimento e nell'hospitality. Siamo felici che la nostra partnership con loro prosegua e cercheremo di esplorare insieme le opportunità per ampliare la nostra capacità di raggiungere il più ampio numero possibile di tifosi ed espandere le opportunità commerciali accessibili solo alle società che operano ai più alti livelli dello sport mondiale".