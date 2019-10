Cardone: "Maldini e Boban sono alla prima esperienza da dirigenti, stanno lavorando in buonafede"

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, l'ex difensore del Milan Giuseppe Cardone ha commentato le gesta di Boban e Maldini come dirigenti rossoneri: "Quando sei al Milan fai fatica a non parlare di traguardi importanti. Da dirigenti sono alla prima esperienza, stanno lavorando in buonafede. E' una questione di strategie comunicative, occorreva volare più bassi a partire dal ciclo avviato con Giampaolo in panchina".