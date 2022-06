Caressa al Pengwin: "Leao è stata la vera arma in più del Milan"

In merito all'importanza di Rafael Leao nel Milan di Stefano Pioli, Fabio Caressa, noto telecronista di Sky, intervenuto su YouTube e Twitch al programma Kickoff condotto da Pengwin, uno dei migliori Tipster in Italia, nel format "Caressa vs Pengwin", ha dichiarato: "Leao è stata la vera arma in più del Milan. Un giocatore di quasi un metro e 90 che strappa, ha un fisico assolutamente superiore. Deve ancora limare alcune cose, ogni tanto gioca in ciabatte, gli piace la giocata… è un giocatore che sa di essere forte. Lui, come Vlahovic, deve capire l’importanza della semplicità. Non sempre, questo Allegri lo dice sempre, ogni giocata deve essere decisiva perché sei Vlahovic e sei arrivato alla Juventus, ci sono delle giocate che magari sono semplici, come un appoggio all’indietro, e poi risultano decisive nel gioco. Giocare semplice è il passo in avanti del campione: il campione è quello che ha la tecnica di Messi ma fa le cose che fa Messi, cioè ogni tanto fa la giocata semplice e passa all’uomo".