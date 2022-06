Caressa al Pengwin, su Klopp: "In Italia lo vedrei bene al Milan"

Fabio Caressa, noto telecronista di Sky, intervenuto su YouTube e Twitch al programma Kickoff condotto da Pengwin, uno dei migliori Tipster in Italia, nel format "Caressa vs Pengwin", ha rivelato su quale panchina italiana vedrebbe bene Jurgen Klopp: "Per come gioca Klopp? Beh, il Milan in questo momento. Ma farebbe bene ovunque, in tutte le squadre. Mi piace tantissimo questo suo atteggiamento. L’unica domanda che dovrebbe farsi è quella delle finali, perché comincia ad essere un ostacolo importante, ce l’ha avuto sempre un po’ in carriera. Forse è talmente bravo a rilassare l’ambiente che in una finale non funziona. Non lo so…".