Caressa: "Higuain ha è una persona di cuore, mette l'emotività in campo. Senza questo, non sarebbe il campione che è"

Fabio Caressa, a Sky Sport 24, si è soffermato su Higuain: “Se uno nasce tondo non muore quadrato. Per quanto si possa lavorare su sé stessi, il proprio modo di essere esce. Higuain è così, è una persona di cuore, che mette l’emotività in campo. Se non avesse questo secondo me non sarebbe Higuain. Questo è il rovescio della medaglia di quello che lo ha fatto diventare un campione. Nei momenti decisivi questa emotività andrebbe incanalata e lui dovrebbe farlo affidandosi a degli esperti. La sua intelligenza agonistica nella visualizzazione del risultato è sbagliata. I grandi campioni visualizzano quello che devono fare. Le sue visualizzazioni non sono corrette. Credo che su questo si possa lavorare, alcuni giocatori hanno fatto un grande lavoro su questo, come Signori che riuscì a incanalare in maniera diversa la sua visualizzazione e intelligenza agonistica. Se fossi nel Pipa, penserei di compiere un percorso di quel tipo. La visualizzazione di quello che deve avvenire in campo è fondamentale per i campioni, Higuain perde la strada quando deve focalizzare l’obiettivo finale. Senza questo, Higuain potrebbe essere il migliore attaccante al mondo”.