Marchetti su Pioli: "Per me il suo ciclo rimane positivo, poi la società ha tutto il diritto di cambiare"

Nel post partita di Milan-Genoa, durante il programma di SkySport 24 'Campo Aperto', il noto esperto di calciomercato Luca Marchetti ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sull'operato di Stefano Pioli nel triennio rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

"Per me il triennio di Pioli rimane positivo. Però capire per quale motivo questo triennio è finito, cioè questo ciclo è finito, è per una serie di motivi: per le aspettative che sono diventate troppo alte rispetto alla qualità del Milan, della rosa. Avere questo distacco così ampio dall'Inter nell'ambiente milanista non fa assolutamente piacere. Poi certo, l'Inter ha una rosa migliore del Milan, ma non da 20 punti di distanza in classifica. Oppure avere avuto la possibilità durante l'anno di insidiare il cammino dell'Inter. La Juventus per la prima parte del campionato l'ha fatto, il Milan neanche nella prima parte. I rossoneri sono stati molto più costanti dei bianconeri, ma non è mai stato attaccato all'Inter tanto per insidiarla. Il cammino in Champions League sicuramente non è stato positivo. Questi secondo me sono tutti elementi che hanno portato allo scollamento sempre più importante fra Pioli e l'ambiente, e probabilmente hanno portato anche alla società a fare delle valutazioni su quello che è stato il cammino di Pioli. Non è un dramma se finisce un ciclo, ed anche se il Milan avesse finito il campionato in maniera importante, meglio, il ciclo sarebbe finito lo stesso. La società ha tutto il diritto di cambiare, ma se si fa una valutazione del percorso di Pioli al Milan, Pioli riporta il Milan in Champions League, con Pioli si vince il campionato, Pioli porta la squadra comunque in semifinale di Champions League".