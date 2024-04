Caressa: "Il Milan aveva vinto 7 partite di fila. Si trattava, però, di partite con un valore relativo vista la posizione in campionato. Ora si è alzata la tensione e questo può aver influito"

vedi letture

Intervenuto a SkySport24, Fabio Caressa ha commentato così il momento del Milan dopo il pareggio contro il Sassuolo per 3-3: "Il Milan ha fatto sempre vedere una certa fragilità difensiva, però occhio che quando in questa stagione i rossoneri sembravano in difficoltà poi hanno fatto le prestazioni migliori. La partita di andata contro la Roma ha sicuramente influito sulla gara contro il Sassuolo dal punto di vista emotivo. Poi ci sono stati molti cambi nella formazione rossonera.

Non è il Milan delle scorse settimane quando ha vinto sette partite di fila. Si trattava però di partite con un valore relativo da un punto di vista emotivo perchè in campionato i rossoneri sono in una posizione tranquilla per la Champions. Ora si è alzata la tensione e questo può aver influito".