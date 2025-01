Caressa perplesso: "Ma perchè Theo e Leao stavano in panchina? Sono un patrimonio economico e tecnico"

Dopo la vittoria del Milan contro l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana, Fabio Caressa ha voluto esprimere il proprio pensiero sul suo profilo Instagram. Questo un estratto delle parole del giornalista italiano su Leao e Theo Hernandez:

"Leao ha giocato solo 45 minuti, ma come li ha fatti! Ma davvero lui e Theo dovevano stare in panchina? Quelli sono un patrimonio della squadra, un buon allenatore dev'essere in grado di farli rendere al massimo. Tutto è finito con l'inizio, dopo l'episodio con la Lazio era già un segnale definitivo di come Fonseca non sia riuscito ad entrare nella testa dei giocatori".