Caressa: "Pioli a Milanello ci ha detto come gestiscono il turnover..."

Fabio Caressa, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Pioli, quando abbiamo fatto la lezione tattica a Milanello, ci ha detto che le rotazioni per il turnover sono studiate... Cioè loro hanno un sistema di dati, anche fisici, per cui stabiliscono chi far riposare e quando, anche in base alle sensazioni e all'avversario".