Caressa: "Prima la fascia a Leao, poi non gioca. Fonseca lasciato solo"

vedi letture

Fabio Caressa, durante Deejay Football Club su Radio Deejay, ha analizzato il momento del Milan dopo lo sfogo di Paulo Fonseca: "Tre giorni fa ha dato la fascia a Leao, poi dopo tre giorni non gioca. Tutti quanti dicono che Fonseca è troppo buono e lui cambia registro. Non puoi passare dai giocatori che decidono loro chi tira il calcio di rigore, manco fosse De Gregori, a una linea così. A me sembra che l'abbiano lasciato un po' solo questo ragazzo".

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it