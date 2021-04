Carnevali (AD Sassuolo): "Super League? Si rischia di uccidere la Serie A"

Intervistato dai colleghi di Radio Rai, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche della nascita della nuova Super League. Ecco il pensiero di Carnevali: “Era un po' che si covava questa idea, adesso stiamo cercando di capire come potrebbe svilupparsi e oggi pomeriggio abbiamo una riunione in Lega dove spero che i diretti interessati ci spiegheranno bene cosa si intende per Super League. Quello che ascoltiamo in queste ore sono pensieri che a noi non piacciono. Chi aderisce a questo progetto ha una grande responsabilità perché rischia di uccidere il nostro campionato, cioè la Serie A. Cerchiamo di capire ma si prospetta qualcosa di non piacevole”.