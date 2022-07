Carnevali: "Non è una cosa regolare giocare 5 giornate con il mercato aperto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a margine dell'addio al calcio giocato di Francesco Magnanelli ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb.com: "Mercato? È troppo lungo, dovrebbe finire all'inizio del campionato, noi ci siamo battuti sempre su questo, non è una cosa regolare giocare 5 giornate con il mercato aperto. Siamo una società che guarda al bilancio in maniera attenta, siamo riconosciuti come una società seria che ha i conti in ordine e questo dovrebbe essere non solo del Sassuolo ma da tutti i club della A. Ci saranno delle richieste per i nostri giocatori, ci sono già, ma noi vogliamo fare un campionato importante. Sappiamo che la A è difficile ma dobbiamo fare bene, vedremo cosa succederà".