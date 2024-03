Carnevali racconta: "Dopo il poker al Milan, Squinzi disse a Berardi: 'Ma tutti oggi dovevi farli?'"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a Radio TV Lega Serie A che sarà pubblicata integralmente nella giornata di domani. Per ora è emerso un estratto, con protagonista Domenico Berardi e un possibile trasferimento passato alla Juventus.

Racconta Carnevali: "Quando Marotta era alla Juventus avevamo trovato un accordo per Berardi, ma poi il giocatore fece una scelta diversa. Non fu una rinuncia ai bianconeri, ma una volontà di restare al Sassuolo provando a giocare per qualcosa di importante. Domenico è un ragazzo speciale".

Conclude Carnevali, nell'anticipazione rivelata, a proposito di quella volta che segnò un poker al Milan, costando tra l'altro il posto all'allora allenatore rossonero Max Allegri: "Mi ricordo quando fece quattro gol al Milan e il Dottor Squinzi rientrando in spogliatoio gli disse: 'Ma tutti oggi dovevi farli?'".