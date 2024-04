Gazzetta - Milan-Lopetegui: pronto un triennale da 4 milioni a stagione. Se sfuma, le alternative sono De Zerbi e Fonseca

Julen Lopetegui è il grande favorito per prendere il posto di Stefano Pioli al termine di questa stagione sulla panchina del Milan, anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa. Ieri i tifosi milanisti hanno manifestato sui social i loro dissenso in merito al possibile arrivo dell'ex ct della Spagna perchè per loro c'è un solo candidato, vale a dire Antonio Conte.

CONTATTI E CONTRATTO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva che spiega che, nonostante le proteste della tifoseria, per ora in cima alla lista del Diavolo c'è Lopetegui, per il quale è pronto un contratto di tre anni da 4 milioni di euro a stagione. Il Milan riflette, ma i contatti tra le parti sono frequenti. Una decisione definitiva verrà presa nelle prossime settimane, anche perchè i dirigenti rossoneri vogliono annunciare il nuovo allenatore non appena finirà il campionato.

LE ALTERNATIVE - Lo spagnolo resta al momento il nome più caldo e più vicino alla panchina milanista. Manca l'ultimo passo, a meno che non ci siano dei ripensamenti e in quel caso il club di via Aldo Rossi potrebbe svoltare su altre soluzioni come Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca. Ma per ora il primo candidato a sostituire Pioli è Lopetegui, il quale pensa che il Milan possa essere competitivo da subito, ma è chiaro che la sostenibilità e i giovani di talento resteranno alla base del progetto.