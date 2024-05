live mn Milan-Cagliari (5-1): Cagliari annichilito. Il Milan torna a vincere e strappa un pass per la prossima Supercoppa

90' + 3 | Il Milan torna a vincere in campionato dopo oltre un mese. Vittoria importantissima quella conquistata dai ragazzi di Stefano Pioli, che oltre a consolidare il secondo posto strappano anche un pass per la prossima Final Four di Supercoppa Italiana.

90' | Saranno tre i minuti di recupero.

86' | GOOOOOOL DEEEEEL MIIIIILAAAAN! Secondo gol della partita per Christian Pulisic, che si è visto convalidare la rete solo grazie alla Goal Line Techonoogy dopo un grande tentativo di salvataggio da parte di Mina. Da premiare l'azione personale di Noah Okafor, che dopo aver seminato il panico sulla fascia ha trovato con un cross preciso dentro l'area di rigore proprio lo statunitense.

85' | ANCORA MILAN CON LEAO! Servito da Pobega ancora una volta in profondità al limite dell'area, Leao questa volta non ha però preso la decisione migliore tentando un pallonetto che non ha impensierito più di tanto Scuffett.

83' | GOOOOOOOL DEEEEEL MIIIIIIIILAAAAAAN! Game. Set. Match. Torna a surfare a San Siro Rafael Leao, che dopo 40 metri di corsa straripante si è anche concesso il lusso di superare Scuffet ed appogiare in rete il più semplice dei gol.

82' | Altro cambio nel Cagliari. Fuori Shomurodov, dentro Mutandwa.

80' | TRIPLA OCCASIONE PER IL CAGLIARI! Prima Oristanio da calcio d'angolo, poi Shomurodov praticamente a botta sicura così come Luvumbo. Il Milan però si è salvato grazie all'ausilio di un palo, una traversa ed un Thiaw a modi saracinesca.

79' | Molto bravo Thiaw in copertura su Lapadula dopo un cross pericoloso partito dalla trequarti dai piedi di Oristanio.

76' | Timidi cori provenienti dagli spalti di San Siro dopo il 3 a 1 del Milan.

73' | Triplo cambio anche per Claudio Ranieri. Dentro Azzi, Lapadula e Oristanio per un Cagliari super offensivo in questo finale di partita.

73' | GOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAN!!!!!! Grande gol di Tijjani Reijnders, che con un tiro precissimo ha trafitto sul palo lontano Scuffet, che poco poteva fare sulla conclusione del rossonero.

69' | Primo giallo della partita anche per il Cagliari. Ammonito Mina dopo una vistosa trattenuta su Okafor.

68' | Altro cambio nel Milan: fuori Alessandro Florenzi, dentro Theo Hernandez.

66' | La difesa del Milan si conferma essere il tendine d'Achille della formazione rossonera di questa stagione. Con il gol di Nandez sono addirittura 44 i gol subiti in campionato dal Diavolo.

63' | GOL DEL CAGLIARI! Accorcia le distanze il Cagliari con Nahitan Nandez. Bellissimo il cross di Zappa dalla trequarti, ma altrettanto bravo l'uruguaiano a sfruttare la mancata marcatura di Musah ed insaccare Sportiello con la punta.

61' | Ancora Sportiello! Lucido, esperto, il portiere del Milan nel coprire la parte di porta non coperta dalla barriera sulla punizione di Deiola e farsi trovare pronto.

61' | Fallo di Thiaw su Luvumbo. Punizione pericolosa conquistata dal limite dall'attaccante angolano del Cagliari.

58' | GOOOOOOOOL DEEEEL MIIILAAAAAN!! Giocata di grandissima qualità e velocità di Leao, che dopo aver superato un paio di giocatori avversari ha trovato in profondità un sempre presente Pulisic che, con molta lucidità, a tu per tu con Scuffet non ha sbagliato.

56' | Bellissimo tiro di Prati, che calciando rasoterra dalla distanza aveva trovato il palo lontano della porta difesa da Sportiello. Bravo ancora una volta il portiere del Milan a rispondere presente ed a deviare la palla in calcio d'angolo. Sull'azione seguente Shomurodov pericoloso, che passato davanti a Leao ha colpito la palla di testa non centrando però la porta.

54' | Parata al limite del miracolo di Marco Sportiello, che si è fatto trovare pronto sulla risposta praticamente a botta sicura di Shomurodov, che qualora avesse segnato si sarebbe però visto annulare la gioia del gol dal VAR per la posizione di fuorigioco ad inizio azione di Nahitan Nandez.

50' | Bravo il Milan a difendere su una punizione dalla trequarti del Cagliari, un po' meno a ripartire in contropiede con Pulisic prima e Kalulu poi, autori di una gestione non eccelsa della sfera.

48' | TRAVERSA MILAN! Leao è andato vicinissimo al gol del 2 a 0. Bravissimo il portoghese ad attaccare con i tempi giusti l'area di rigore dopo un cross invitante di Pulisic. Solo la traversa però ha negato la gioia del gol a "Conceiçao".

46' | Applausi per Rafa Leao al momento dell'annuncio dello speaker. I tifosi vogliono il guizzo del campione, le giocate del loro numero 10, dopo un primo tempo poco entusiasmante, nonostante il gol.

45' | Inizia il secondo tempo a San Siro.

Triplo cambio nel Milan. Fuori Chukwueze, infortunatosi a pochi minuti dalla fine del primo tempo, Gabbia e Giroud, dentro Leao, Tomori e Okafor.

Fine primo tempo a San Siro fra Milan e Cagliari. Rossoneri in vantaggio grazie alla rete, la prima in questa stagione, di Ismael Bennacer, che è riuscito a sbloccare una partita che rischiava di viaggare su binari che gli spettatori di San Siro hanno dimostrato di non tollerare più di tanto. Nonostante la rete, comunque, la prima frazione di gioco si è giocata su ritmi abbastanza blandi, come dimostrano d'altronde anche le pochissime emozioni vissute.

Da notificare lo stop di Samuel Chukwueze, accasciatosi al suolo al momento del duplice fischio dell'arbitro Sozza a causa di un presunto problema muscolare. Da capire ora con chi Pioli deciderà di sostituirlo, se con Leao o Okafor.

45' + 1 | Finisce il primo tempo a San Siro. Milan in vantaggio grazie alla rete di Bennacer al 35'.

45' | Si giocherà fino al 46'. E' stato infatti assegnato un minuto di recupero.

44' | Nel corso di questo primo tempo si è più volte riproposto il duello Mina-Giroud, vinto praticamente sempre dal difensore colombiano del Cagliari, bravo ad imporsi soprattutto fisicamente.

42' | Con quello di questa sera salgono a sei i gol in maglia Milan per Ismael Bennacer, il secondo contro il Cagliari, la sua vittima preferita da quando è in rossonero.

38' | Fino a questo momento ottima la connesione che c'è sulla corsia di destra fra Chukwueze e Kalulu. Premiata l'ennesima sovrapposizione interna del terzino francese che, fermato in scivolata da Deiola, ha conquistato l'ennesimo calcio d'angolo della partita per il Milan.

35' | GOOOOOOL DEEELL MIIILAAAAAN! Primo gol in stagione per Ismael Bennacer, bravo a farsi trovare al posto giusto, al momento giusto, dopo una bella azione corale di Reijnders, Chukwueze e Pulisic.

32' | Brutto intervento di Gabbia. Diffidato salterà la trasferta di sabato prossimo contro il Torino.

28' | Il primo giallo della partita è per Ismael Bennacer. Giudicato troppo irruento l'intervento del capitano del Milan su Deiola.

24' | Grande intuizione di Kalulu che ha premiato dopo un ottimo taglio fra le linee Musah, che quasi sorpreso non è riuscito a trovare il tempo per concludere a porta o offrire la palla ad un compagno. Sul ribaltamento della stessa azione il Cagliari è arrivato alla conclusione con Luvumbo Zito, che nel frattempo avrebbe avvertito anche un problemino muscolare.

23' | Ritmi blandi a San Siro. Zero emozioni fino a questo momento fra Milan e Cagliari.

21' | Grande ripiego difensivo di Florenzi, che su un errore di Gabbia ha evitato che Luvumbo servisse Shomurodov a tu per tu con Sportiello.

19' | Primo squillo anche del Cagliari. Su una punizione pericolosa battuta da Nandez i sardi hanno recriminato un calcio di rigore per un presunto tocco con la mano di Thiaw.

14' | Bel movimento fra le linee di Rerijnders, che assistito da Kalulu dentro l'area di rigore non è riuscito a stoppare nel migliore dei modi il pallone facendosi quasi sorprendere. Nonostante questo, comunque, il Milan ha conquistato un calcio d'angolo dal quale non è riuscito però ad ottenere granché.

12' | Non calciato bene il calcio di punizione a favore del Milan da Alessandro Florenzi. In questo caso il terzino rossonero ha colpito male il pallone consegnadolo senza troppi "complimenti" sul fondo.

10' | Il primo tiro della partita è del Milan. Grande coordinazione dal limite dell'area di Florenzi, bravo Scuffett a farsi trovare pronto ed a respingere lateralmente.

7' | Sta crescendo il possesso palla del Milan, che con una bella azione manovrata da sinistra a destra è arrivato sul fondo con Kalulu ottenendo il terzo calcio d'angolo della sua partita.

5' | Nel silenzio surreale di San Siro Milan e Cagliari si studiano alternandosi il possesso palla, che al momento sorride a favore dei padroni di casa.

2' | Buon'azione personale di Musah, che dopo aver scambiato con Pulisic ha conquistato il primo calcio d'angolo della partita a favore del Milan.

1' | Si parte a San Siro. Primo pallone della partita giocato dal Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. A breve ci sarà il fischio d'inizio di Milan-Cagliari, sfida valida per la 34esima giornata di Serie A. In un clima surreale, con la Curva Sud che ha dato seguito allo 'sciopero del tifo' di settimana scorsa, Stefano Pioli ha deciso di stupire tifosi e non escludendo dalla formazione titolare quattro dei giocatori più iconici del suo ciclo rossonero, ovvero Rafael Leao, Theo Hernandez, Fikayo Tomori e Davide Calabria. Nonostante queste assenze, comunque, l'intenzione del Milan è quella di tornare a vincere in campionato dopo più di un mese per blindare il secondo posto in classifica ed ottenere la qualificazione alle prossime Final Four di Supercoppa Italiana. Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Hernández, Terracciano, Tomori; Adli, Pobega, Zeroli; Jović, Leão, Okafor. All.: Stefano Pioli.

CAGLIARI: (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Nández, Sulemana, Deiola, Prati, Luvumbo; Shomurodov. A disp.: Aresti, Radunović; Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska; Mancosu, Oristanio, Viola; Kingstone, Lapadula, Pavoletti, Petagna. All.: Claudio Ranieri.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

ASSISTENTI: Carbone e Giallatini.

IV UOMO: Tremolada

VAR: Irrati

AVAR: Chiffi