5-1 del Milan al Cagliari in un San Siro che protesta ancora. Supercoppa agguantata, secondo posto vicino

Il Milan torna alla vittoria dopo oltre un mese e sei partite senza successi battendo per 5-1 il Cagliari in un San Siro ancora in silenziosissima protesta: in gol Bennacer, due volte Pulisic, Reijnders e Leao, mentre il gol della bandiera sarda è di Nandez.

Con questo risultato il Milan si qualifica matematicamente alla Supercoppa Italiana ed è davvero ad un passo dalla conquista del secondo posto in classifica.

LA PARTITA

Il primo tempo

La prima chance capita all'11 a Florenzi, che si avventa con il destro su un pallone vagante, ma Scuffet è bravo e attento e allontana la minaccia. Complice il clima un po' particolare i ritmi non sono altissimi, ma il Cagliari non sta a guardare e al 22', dopo un errore di Gabbia, Luvumbo potrebbe servire in contropiede Shomurodov. L'attaccante rossoblù però sbaglia il suggerimento per l'uzbeko e l'azione si perde con un nulla di fatto. Il gol arriva alla prima vera occasione creata dal Milan. Pulisic punta l'uomo e si accentra dal settore di sinistra, assiste Reijnders centralmente. A quel punto l'olandese cerca Chukwueze con una scucchiaiata, il nigeriano l'appoggia all'ex Chelsea, che crossa proprio per l'ex Villarreal. Il tiro di Chukwueze è murato da Scuffet, ma sulla respinta il più lesto è Bennacer, che sigla l'1-0 con un tiro di sinistro che termina in rete a porta vuota.

Il secondo tempo

La ripresa è decisamente più scoppiettante e infatti diverte maggiormente anche per quanto si vede in campo. Al 59' arriva il raddoppio di Christian Pulisic, che in contropiede è abile a superare in pallonetto Scuffet e a depositare la sfera in fondo alla porta. Al 63' è invece il Cagliari ad accorciare le distanze grazie a un guizzo di Nahitan Nandez su cross di Zappa: errore di Musah che si perde l'uruguaiano, lui non sbaglia e beffa Sportiello. Il Diavolo si riporta a distanza di sicurezza al 74' con una conclusione dalla lunga distanza di destro di Tijani Reijnders, che non lascia scampo al portiere ospite. Festa anche per Leao che in contropiede riceve da Bennacer e da metà campo conduce fino all'area avversaria, saltando Scuffet e segnando il 4-1 all'83'. La parola fine la scrive ancora Pulisic, che corregge in rete un cross di Okafor e fa 5-1 all'87'.