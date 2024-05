Tuttosport - Incontri Milan-agente Buongiorno. Cairo chiede 45 milioni

Nei piani del Milan per quest'estate c'è anche la volontà di investire su un difensore centrale. La maggior parte degli sforzi economici saranno destinati al nuovo centravanti ma nella lista di priorità un nuovo perno difensivo arriva subito dopo. Per tale ragione il club rossonero è tornato a ronzare intorno ad Alessandro Buongiorno, centrale del Torino e della Nazionale Italiana. Secondo Tuttosport ci sarebbero stati ripetuti contatti tra il Milan e l'agente del giocatore negli ultimi giorni.

Il "no" di gennaio

Che Alessandro Buongiorno fosse sulla lista di gradimento del Milan non è assolutamente una novità. Da una parte perché si tratta del centrale difensivo italiano con maggiore potenziale, e difatti anche l'Inter, il Napoli e la Juventus lo seguono da vicino; dall'altra perché già nel mese di gennaio il Milan aveva chiesto informazioni. La risposta in quel periodo era arrivata all'unisono dalla sponda granata con Cairo che aveva sparato alto (circa 40 milioni) e Buongiorno che non aveva intenzione di lasciare la sua squadra del cuore a metà stagione. E ora il Diavolo sta sondando il terreno per un nuovo tentativo, considerando che il giocatore a questo punto, dopo un altro ottimo anno a livello personale con il Torino, potrebbe ambire a giocare per la Champions e lo Scudetto. In questo senso in Italia, scrive Tuttosport, è l'Inter a essere in vantaggio anche se potrebbe sfruttare solo l'operazione del prestito con obbligo di riscatto. Poi viene il Milan che ha un margine di manovra maggiore. Quindi staccati Napoli e soprattutto Juventus, in cui Buongiorno non vorrebbe andare da grande tifoso granata.

La richiesta di Cairo

Recentemente il presidente granata Urbano Cairo, in occasione della commemorazione per Superga, ha parlato così: "Un anno fa lo abbiamo tenuto. Alessandro era contento e io ero più contento di lui. Se Buongiorno rimarrà sarò felicissimo". Non sembra esserci la volontà di trattenerlo a ogni costo e così il numero uno del Toro fa il prezzo: si parte da almeno 45 milioni di euro. E a partire da questo punto il Milan dovrà cominciare a fare i calcoli. Sembra chiaro che i rossoneri investiranno gran parte delle loro risorse su un nuovo attaccante, che potrebbe costare tra i 50 e i 60 milioni. Così facendo è logico che le altre migliorie andrebbero apportate con una disponibilità economica minore. Dunque se il Milan volesse arrivare a soddisfare le richieste di Cairo, sembra necessaria una partenza di un difensore: può essere Tomori valutato 30 milioni, può essere Thiaw per cui si può arrivare a chiedere 20 milioni. Intanto, come detto, Moncada ha avuto diversi incontri con l'agente di Buongiorno che ha diversi assistiti anche nel club rossonero: in questi faccia a faccia si è parlato anche del difensore del Torino.