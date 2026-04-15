Un no secco mai arrivato, la precedenza al Milan, 22 giugno lontano: le tappe di Allegri verso la scelta

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Il Milan non si deve solo preoccupare internamente per quanto emerso nelle e dalle due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese. Le prossime elezioni in Figc, infatti, potrebbero toccare da molto vicino il mondo rossonero, con Massimiliano Allegri già dal post Bosnia tra i candidati principali alla panchina della Nazionale Azzurra.

Le elezioni

E, se dovesse vincere Giovanni Malagò, sarebbe lui l'obiettivo numero uno. Quel che è arrivato dall'assemblea della Lega Serie A di ieri è il seguente indirizzo: ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della Figc. Il via libera al nome dell'ex numero uno del Coni è arrivato durante l'assemblea dei club in corso a Milano; sono 18, nel dettaglio, i club che hanno appoggiato Malagò: contrari solo Lazio e Verona. Il Milan, dunque, ha appoggiato Malagò, che però rischierebbe di portar via Allegri dalla panchina rossonera.

La decisione

Ma Allegri accetterebbe? In queste settimane non è mai arrivato, durante le conferenze stampa, un no secco da parte del tecnico livornese. Poi la Nazionale attira e sarebbe il coronamento di una carriera straordinaria e, forse, anche l'uomo giusto per risollevare le sorti della squadra azzurra. In più va considerata una cosa: lavorare al Milan non è semplice e Allegri è uno che vuole vincere. Quello che filtra nelle ultime ore, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è che la volontà del tecnico è comunque quella di rimanere al Milan, per il clima che si è instaurato con squadra e staff in questa stagione (LEGGI QUI). È chiaro che per far sì che questo desiderio venga esaudito, anche il club dovrà fare la sua parte.