L'indiscrezione di mercato del CorSera: "A Dybala piace il Milan"

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È in bilico il futuro di molte stelle delle big di Serie A. Ogni squadra quest'estate avrà uno dei suoi campioni - o giocatore più pagato della rosa - sulla linea di partenza. Questa mattina il Corriere della Sera, nelle sue pagine dedicate allo sport, ha provato a fare un'analisi completa di ognuna di queste situazioni: Leao con il Milan, Lukaku con il Napoli, Vlahovic con la Juventus, Dybala con la Roma e Bastoni con l'Inter. E spesso ci sono intrecci con giocatori e squadre interessate al pezzo pregiato altrui.

Il titolo del pezzo parla chiaro: "Le spine delle grandi". Nel sottotitolo si citano un po' di nomi: "I turbamenti di Bastoni, le intemperanze di Lukaku, la crisi di Leao, i dubbi di Vlahovic: ecco le alternative". Nell'occhiello si fa chiarezza e si riporta un'indiscrezione importante per il mondo rossonero su un altro top player: "Per il difensore nerazzurro servono 70 milioni, Spalletti vuole Lewandowski. A Dybala piace il Milan". Secondo quanto viene riportato, ancora non ci sono notizie di un rinnovo con la Roma, con il contratto che scade a fine stagione e proposte sul tavolo dal Sudamerica. Alla Joya non dispiacerebbe rimanere in giallorosso, anche con un decurtamento di stipendio, e sognerebbe anche di vestire la maglia rossonera a San Siro, con un contratto basato sul rendimento, vista le sue difficoltà fisiche.