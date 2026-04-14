MN - Milan, futuro Allegri: la volontà ed i desideri del tecnico

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Negli ultimi giorni, complici avvicendamenti abbastanza impronosticabili, si è messo in discussione il futuro di Massimiliano Allegri al Milan. Gli eventi imprevisti sono stati, nell'ordine, l'Italia fuori dal terzo Mondiale consecutivo, con conseguenti dimissioni del CT Gattuso e del presidente Gravina, ed il Milan che è uscito clamorosamente dalla lotta scudetto dopo che aveva riaperto tutto vincendo il derby di inizio marzo. Da qui le prime voci: si dice che con Malagò, candidato della Lega Serie A alla presidenza della FIGC, il primo nome come futuro ct degli Azzurri sia proprio quello del livornese.

Questo, unito ad un Milan che sta per rimettere in discussione anche la qualificazione alla Champions dell'anno prossimo, cosa che sembrava scontata fino a poco fa, con 4 sconfitte nelle ultime 7 giornate di campionato, ha alimentato un sottile malcontento non solo verso la squadra ed i giocatori, ma anche verso Allegri. Da qui, con il vociare che si è fatto molto più fitto nelle ultime 48 ore, tutte queste indiscrezioni sulla panchina rossonera.

Apprende la redazione di MilanNews.it che ad oggi la volontà di Massimiliano Allegri è quella di rimanere al Milan. Il tecnico livornese è contento di essere tornato a Milanello ed è contento del clima che si è creato con la squadra: Max ha ripetuto a più riprese durante l'anno che il gruppo che ha a disposizione, dal punto di vista umano e professionale, è di alto livello. C'è armonia tra i giocatori, Allegri ed il suo staff.

È innegabile poi che il tecnico desideri il supporto della società, soprattutto per quanto riguarda il mercato: la sessione estiva, torniamo così indietro perché quella invernale è stata inesistente, ha dimostrato che con i calciatori giusti, quelli particolarmente apprezzati dal tecnico (Modric e Rabiot), si sono iniziati a vedere i presupposti affinché la musica cambi. Musica che fino all'anno scorso ha detto ottavo posto ed ambiente in subbiglio.

Il tecnico, quindi, si aspetta che in estate da Casa Milan si capisca la necessità di andare su un certo tipo di profilo per alzare il livello complessivo, tecnico e non solo, della squadra e competere quindi in modo serio per arrivare ad un trofeo, e non solo galleggiare mestamente tra le prime quattro posizioni.

di Antonio Vitiello.