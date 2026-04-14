Pellegatti si espone: "Ho la convinzione che se andasse via Allegri, Rabiot, Modric e Maignan se ne andranno"

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Con un video pubblicato sui propri canali social, Carlo Pellegatti ha così parlato della situazione in casa Milan legata al futuro di Massimiliano Allegri, il cui nome è spesso e volentieri accostato alla panchina della Nazionale in questi giorni:

"Giorgio Furlani ha intenzione di blindare Massimiliano Allegri, che potrebbe essere tentato dal discorso Nazionale se Malagò vincesse e gli chiedesse di andare in Nazionale? Ha intenzione o preferisce ancora una volta cambiare, modificare, spostare con tutti i risultati che si sono visti? Massimiliano Allegri sarà l'allenatore della prossima stagione. C'è interesse, c'è volontà a dare questa comunicazione in questo finale di stagione.

Io ho la convinzionie mia che se andasse via Allegri, Rabiot, Modric e Maignan se ne vadano. In questo momento, come la Juventus nel momento delicato ha blindato dandogli un contratto a Spalletti. Al Milan non serve prolungare Allegri, ma qui se ci fosse una reale volontà, una dirigenza forte, appasionata, sensibile, incontrerebbe Allegri. Andrebbe a Milanello e davanti ai giocatori direbbe: "Non siamo ancora in Champions, abbiamo un accordo con Allegri per prolungare in caso di qualificazione in Champions. Cari ragazzi, fate di tutto per riuscirsi, ma fino al '28 ci sarà Allegri. Né nazionale né non nazionale, crediamo nel progetto Allegri-Tare". Questo dovrebbe fare una dirigenza, mettersi come successo alla Continassa davanti a tutti i giocatori e dire: "È il vostro allenatore di oggi, di domani, finao al 2028, indipendentemente dalla Champions League". È così difficile?".