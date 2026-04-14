Cambiare? No, solo tornare il Milan attento di dieci giorni fa: ecco la "semplice" richiesta di Allegri alla squadra

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Max Allegri aveva dato due giorni liberi alla sua squadra dopo il pesante ko contro l'Udinese di sabato a San Siro, ma ha deciso di cambiare leggermente il programma settimanale dei rossoneri, spostando il riposo da lunedì a mercoledì. Il motivo? Ieri il tecnico livornese aveva grande voglia di rivedere i suoi giocatori e parlare con loro di quello che era successo due giorni prima.

LA RICHIESTA DI ALLEGRI - L'allenatore milanista non ha puntato il dito contro nessun singolo perchè sa bene che si vince e si perde di squadra. Ed è proprio questo spirito di unità che il Diavolo deve ritrovare per ripartire dopo due sconfitte consecutive. Ma cos'ha detto Allegri alla sua squadra per ridarle un po' di serenità e spronarla a reagire? Per uscire dal momento difficile, per Max non bisogna fare chissà quali cambiamenti, ma semplicemente tornare a fare quello che la sua squadra aveva fatto fino a poche settimane fa: "Bisogna tornare nuovamente a fare le cose di prima. Bisogna tornare a fare le cose con attenzione nei minimi dettagli, la stessa attenzione che avevamo avuto fino a 10 giorni fa. Non serve cambiare, ma solo tornare a fare quello che sappiamo fare" il concetto espresso da Allegri e riportato da Sky.

A VERONA CON IL 3-5-2 - E per farlo domenica a Verona l'allenatore livornese rimetterà in campo la sua squadra con il modulo che i suoi giocatori conoscono di più perchè in questo momento il Diavolo ha bisogno prima di tutto di certezze. Al Bentegodi contro l'Hellas, dunque, spazio nuovamente al 3-5-2 per rivedere il Milan attento, solido e compatto del resto della stagione. Solo così i rossoneri potranno uscire dalla crisi delle ultime settimane e tornare a correre verso la qualificazione alla prossima Champions League.