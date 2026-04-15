Serie A: il Giudice Sportivo ferma Berardi per due turni

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(ANSA) - ROMA, 14 APR - In relazione alle partite dell'ultimo turno della Serie A di calcio il giudice sportivo ha squalificato per due giornate (più una ammenda di 10 mila euro) Domenico Berardi (Sassuolo). L'attaccante, al termine del primo tempo della partita con il Genoa, nel tunnel che porta agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un avversario, ha stretto le mani al collo di un altro calciatore del Genoa che si era frapposto per impedire il contatto. Una giornata di squalifica (più ammenda di 5mila euro) é stata inflitta a Mikael Egill Ellertsson (Genoa), che nella stessa occasione ha spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni.

Un turno di stop dovranno scontare anche Josh Thomas Doig (Sassuolo); Morten Wetche Frendrup e Ruslan Malinovskyi (Genoa); Ardian Ismajli (Torino); Petar Sucic (Inter). (ANSA).