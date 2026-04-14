Leao-Milan, Di Marzio oggi non ha dubbi: "Non vedo Rafa pronto ad accettare un'offerta dall'Arabia.."

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Gianluca Di Marzio, celebre giornalista ed espero di mercato ha parlato così a Sky Calcio-Mercato, l'Originale. Queste le sue parole sul futuro di Rafa Leao:

"Finora non sono mai arrivate offerte, è chiaro che se dovessero arrivare proposte il Milan ci penserebbe, di sicuro il ragazzo non è incedibile. Ho dei dubbi però a pensare che Leao possa accettare offerte dall'estero, si dice dell'Arabia per esempio, ma non vedo Leao oggi pronto ad accettare un'offerta dell'Al-Hilal per dire, ho dei dubbi".

L'editoriale di Pietro Mazzara per MilanNews.it

Si il titolo può ed è un po’ forte, volutamente, perché è un concetto chiaro a tutti: è assolutamente vietato mandare nel bidone dell’umido quanto fatto fino ad oggi. Perché la qualificazione in Champions League, che tutti davamo per certa, adesso torna ad essere un po’ più in ballo visto il momento della Juventus e il fatto che il Como non mollerà fino all’ultimo l’osso. La batosta di sabato pomeriggio contro l’Udinese ha lasciato il segno dentro lo spogliatoio. I tre cazzotti dei friulani sono arrivati belli diretti, in mezzo agli occhi, alla bocca dello stomaco e al mento e hanno fatto molto male. I fischi di San Siro, poi, sono stati una colonna sonora che i giocatori e l’allenatore si sono portati dentro negli spogliatoi. Sanno di esserseli meritati, perché il livello delle ultime prestazioni offerte – e non si parla di estetica – non è stato soddisfacente. (CONTINUA A LEGGERE QUI)