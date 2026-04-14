Champions, l'Atletico Madrid vola in semifinale eliminando il Barça: Ferran Torres e Yamal non bastano
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Il primo verdetto della serata di Champions League. L'Atletico Madrid è in semifinale al termine di una partita pazzesca giocata nei quarti di ritorno contro il Barcellona al Metrpolitano. I catalani vincono 2-1 in trasferta ma non basta visto lo 0-2 della squadra di Simeone all'andata al Camp Nou.
Yamal e Ferran Torres segnano subito il doppio vantaggio del Barcellona poi accorcia le distanze Lookman, sempre nel primo tempo. Nella ripresa gol annullato per fuorigioco a Ferran Torres e Barcellona in 10 per l'espulsione di Eric Garcia. Alla fine è il Cholo a festeggiare l'accesso in semifinale del suo Atletico.
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