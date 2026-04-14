PSG ancora avanti in Champions: i parigini eliminano il Liverpool e volano in semifinale
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Dopo il 2-0 di Parigi, il PSG di Luis Enrique vince anche a Liverpool e conquista un'altra semifinale di Champions League. Prestazione generosa dei Reds, ma solida la formazione parigina, che ha colpito in contropiede nel secondo tempo due volte, entrambe con Dembélé. Assist per Kvara e Barcola. Ora la vincente della sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid per Luis Enrique.
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