Serie A: 5,6 milioni di spettatori su Dazn per la 32ma giornata

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(ANSA) - ROMA, 14 APR - Sfiorati i 5,6 milioni di spettatori (5.567.831) per la 32/a giornata di Serie A su DAZN. Nelle scorse stagioni trasmesse su DAZN, la 32/a giornata ha sempre visto in calendario grandi sfide, dai derby più sentiti come quello della Capitale giocato il 13/04/2025 e quello della Mole del 13/04/2024, agli scontri diretti tra le big del campionato come Roma-Milan del 29/04/2023. Quest'anno la giornata appena conclusa ha ospitato una delle sfide decisive come Como-Inter, in grado di coinvolgere oltre 1,5 milioni di tifosi coi suoi 7 gol complessivi, ma anche di regalare risultati sorprendenti come gli stop di Milan e Napoli o la sfida al Marassi tra Genoa e Sassuolo, conclusasi con due espulsioni e la vittoria della squadra di De Rossi.

Segnale di un campionato che entra nel vivo, con l'Inter capolista mentre alle spalle infuria la lotta serrata per l'inseguimento al vertice e il matematico accesso alle competizioni europee. (ANSA).