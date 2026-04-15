Pasotto: "I cento giorni abbondanti di digiuno hanno messo sottosopra la vita in rossonero di Pulisic"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Christian Pulisic: "I cento giorni sono stati superati da poco, in una personalissima battaglia che per il momento non riesce ancora a portare a casa. Cento giorni abbondanti di digiuno che hanno messo sottosopra la vita in rossonero di Christian Pulisic, trasformandolo da alchimista a pistolero col tamburo inceppato. La trasferta di Verona non può passare inosservata perché l'ultimo sorriso di Christian risale proprio alla partita di andata contro i veneti.

Quella volta a San Siro fu tutto piuttosto semplice per il Diavolo, perché il motore funzionava: il Milan aveva svariate soluzioni offensive, aveva vinto da poco il primo derby stagionale e Pulisic era il Re Mida di Allegri: 8 gol (e 2 assist) in 11 partite, ovvero una rete ogni 74 minuti. Media clamorosa. Il gol al Verona del 28 dicembre però non ha più avuto seguito, Christian ha iniziato ad accartocciarsi su se stesso senza riuscire a rimettersi la squadra sulle spalle, e in questo senso nessuno è riuscito ad aiutarlo: se i colleghi di reparto avessero fatto il loro mestiere, i suoi 8 gol sarebbero considerati comunque un bottino rispettabile, invece di spiccare per essersi interrotti di botto".