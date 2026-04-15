Figc, riunito il direttivo Lnd: al via l'iter per la candidatura di Abete

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(ANSA) - ROMA, 14 APR - Dopo l'annuncio di Giancarlo Abete, presidente della Lnd, di essere investito dalla propria componente avendo così la possibilità di presentarsi come candidato alla presidenza della Figc, oggi si è tenuto il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. Una riunione informale che ha dato il via all'iter previsto.

Adesso la palla passa ai Comitati regionali che faranno le proprie assemblee - l'Abruzzo per primo il 22 aprile, poi la Sardegna il 24 aprile e via via tutti gli altri - con il presidente Abete che procederà alla raccolta delle firme dei delegati. Per presentare ufficialmente la candidatura alle elezioni Figc c'è tempo fino al 13 maggio, mentre per la designazione di Abete come candidato alla presidenza Figc, da parte della Lnd, servirà avere la maggioranza delle preferenze dei comitati regionali.