Sassuolo, Berardi squalificato per due turni: rientrerà con il Milan

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Fine settimana da dimenticare per Domenico Berardi che, nel lunch match domenicale che il Sassuolo ha perso contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, ha rimediato un cartellino rosso diretto per una rissa scoppiata al rientro negli spogliatoi tra primo e secondo tempo e che ha ha visto l'espulsione del capitano del Sassuolo e del rossoblù Ellertsson che sono dunque rimasti direttamente nella pancia dello stadio a farsi la doccia invece di rientrare per la seconda frazione di gioco.

Stangata del Giudice Sportivo che nel suo documento ha squalificato Berardi per due turni con questa motivazione: "Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto". Il 10 neroverde salterà dunque la gara interna con il Como e quella in trasferta contro la Fiorentina, salvo ricorsi. Domenico Berardi tornerà contro il Milan, a Reggio Emilia, in occasione della 35^ giornata di campionato.