Gazzetta - Milan-Sesko, stima ricambiata: c'è l'ok di Furlani e Ibra all'affare, allo sloveno piace molto l'idea di diventare il nuovo 9 rossonero

Continua il momento d'oro di Benjamin Sesko che ieri ha segnato con la maglia del Lipsia il suo sesto gol di fila nelle ultime sei gare di Bundesliga. E i tifosi del Milan iniziano a sognare perchè al momento sembra essere lui il prescelto per prendere il posto di Olivier Giroud al centro dell'attacco rossonero. Il club di via Aldo Rossi è pronto a fare un grande investimento da 50 milioni di euro, con l'ad Giorgio Furlani che ha dato l'ok all'affare.

IL GRADIMENTO DI SESKO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva che aggiunge che anche Zlatan Ibrahimovic, da sempre idolo di Sesko, ha espresso il proprio gradimento per il giovane centravanti sloveno a cui piace moltissimo l'idea di diventare il nuovo numero 9 milanista. In questi giorni, i suoi agenti erano a Milano e ci sarebbero stati nuovi contatti con la dirigenza del Milan che considerano l'attaccante del Lipsia come l'attaccane perfetto per il Diavolo sotto tutti i punti di vista (tecnico ed economico).

CASTING ALLENATORE - In casa rossonera, intanto, continua la telenovela sul nuovo allenatore che avrà il compito anche di valorizzare eventualmente Sesko. Il nome più caldo resta sempre quello di Sergio Conceiçao, anche se bisognerà aspettare qualche giorno prima di capire se si libererà dal Porto. Ieri sono arrivate dal Portogallo alcune sue dichiarazioni in merito al suo futuro: "Non ho nulla da chiarire riguardo il mio contratto, non parte dell'ufficio legale. Con Villas-Boas c'è stata una conversazione molto cordiale ma non mi aggrappo al mio posto. Non voglio più parlarne, rispettatelo". Parole con cui di fatto il tecnico portoghese lascia le porte aperte al suo addio a a fine stagione. A Casa Milan restano alla finestra in attesa di novità sia sul fronte allenatore che su quello del nuovo attaccante, con Sesko che ha l'identikit perfetto di quello che cercano i dirigenti del Diavolo.