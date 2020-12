Carobbi: "Il Milan che vinse a Tokyo? C'erano undici Ibra"

Stefano Carobbi, ex rossonero, parte del Milan che vinse l'Intercontinentale contro l'Asuncion trent'anni fa, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com: "Vincere per la seconda volta consecutiva quella coppa fu un'emozione incredibile. Pareva un'impresa molto difficile e invece fu possibile grazie - oltre alle capacità - alla caparbietà di tutti, a quella voglia di vincere a tutti i costi. C'era la voglia di prevalere ed una capacità di essere sempre sul pezzo e sempre affamati di successi. Di solito le squadre che vincono poi si lasciano andare, al Milan invece questo non succedeva".

Era davvero la squadra più forte al mondo?

"Sì perchè oltre all'aspetto del gioco c'era anche quello umano. Era una squadra vera e pareva quasi di essere sempre stati insieme anche quando ci siamo ritrovati dopo tanti anni. Adesso si parla giustamente dell'importanza di Ibra. ecco in quel Milan c'erano 11 Ibra, tanto per far capire qual era il potenziale".