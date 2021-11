Carobbi: "Pioli è arrivato a questa bella soddisfazione con merito"

"Sono veramente contento per lui, se lo merita". Stefano Carobbi, ex compagno di squadra di mister Stefano Pioli a Firenze, ha commentato in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com il suo rinnovo fino al 2023 col Milan. "Stefano oggi ha raccolto ciò che di buono ha seminato in questi ultimi due anni".

Come giudica il suo percorso in rossonero?

"Direi che il suo lavoro è stato ottimo e il rinnovo di contratto lo testimonia. Pioli è arrivato a questa bella soddisfazione con merito, ingoiando anche bocconi amari nel corso della sua carriera".