Cartonato Bin Laden nello stadio, le scuse del Leeds

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Una gaffe clamorosa, una vera e propria caduta di stile, che ha suscitato non poche polemiche. E non solo in Inghilterra. Il Leeds, squadra che milita in Championship, l'equivalente della nostra Serie B, per ovviare alla mancanza di pubblico nel proprio stadio, come riferisce la Bbc, ha deciso - come fanno molti di questi tempi - di collocare dei cartonati con le sagome degli abbonati (di circa 27 euro il costo). Tra loro, però, qualcuno ha inserito anche l'immagine di Osama Bin Laden - il leader di Al-Qaeda, ucciso nel 2011 - che non è passata inosservata ed è stata anzi segnalata con indignazione da un tifoso che gli era seduto virtualmente accanto. Il Leeds ha provveduto alla rimozione del cartonato e si è subito scusato, precisando che "ulteriori immagini offensive non appariranno più sugli spalti di Elland Road", l'impianto che ospita le partite dei 'Whites'. (ANSA).