Casamonti: "Situazione stadi abbastanza grave in Italia. Milano? Giusto ci sia dibattito"

Presente al Festival della Serie A organizzato nella città di Parma, l'architetto Marco Casamonti è intervenuto ai microfoni dei media presenti, fra i quali TMW, per parlare della situazione stadi nel nostro paese, soffermandosi anche sui discorsi relativi alla volontà di Milan ed Inter di staccarsi da San Siro per costruire nuovi impianti all'avanguardia rispettivamente a San Donato e Rozzano. Queste le sue dichiarazioni.

Si possono costruire due stadi vicini come per esempio si vuole fare a Milano nei comuni di San Donato e Rozzano?

"È giusto che ci sia dibattito perché costruire uno stadio significa costruire una grande infrastruttura urbana per la città, una grande architettura, una grande opera, è ovvio ci sia discussione. Il dibattito è aperto, la cosa importante sarà dopo procedere a fare concorsi, progetti e realizzare le opere perché è di questo che il mondo dello sport ha bisogno".

"Si deve trovare perché abbiamo una situazione abbastanza grave in Italia, con l'età media degli impianti a 68 anni contro i 35 per esempio della Germania. Abbiamo strutture più vecchie, meno efficienti e non confortevoli. Lo sport si deve porre il problema di come riqualificare anche le città attraverso la rigenerazione e la ricostruzione degli stadi. È una grande occasione per tutti".