Casarin: "Arbitri? Manca armonia sui falli di mano. Spazio ai più esperti"

"Fine campionato di Serie A con molte partite decisive che consigliano pertanto l’utilizzo di arbitri internazionali o molto esperti sia in campo che davanti ai monitor". Questo il commento di Paolo Casarin, ex arbitro, sulle pagine del Corriere della Sera. "Poco spazio per i meno esperti - continua l'analisi - alcuni dei quali come Manganiello in Milan-Frosinone in buona forma e in grado di concedere, con sicurezza, un giusto calcio di rigore ai frusinati. Manganiello sembra cresciuto rispetto alle prestazioni di inizio torneo. Tra gli internazionali bene Mazzoleni in Empoli-Torino e Valeri in Genoa-Cagliari, con corretto rigore per i genoani, causato da un contatto del pallone con il braccio di Bradaric, dopo review richiamata dal bravo Var La Penna. Dal punto di vista della valutazione dei falli di mano in area sembra non esserci una uniformità di valutazione tra gli arbitri. In compenso la Var, nel suo complesso, sta certamente limitando gli errori, tenuto conto che anche davanti al monitor vengono impiegati arbitri molto esperti. Il vero problema sarà il potenziamento del ricambio arbitrale frenato, a suo tempo, dalla separazione dei quadri di B da quelli della massima categoria".