Casarin: "Contatto Diaz-Ribery: Guida ha ragione, non è rigore"

Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Casarin, ex arbitro, ha commentato alcuni episodi arbitrali dell'ultima giornata di campionato, tra cui anche l'intervento di Brahim Diaz su Ribery in Fiorentina-Milan: "In Fiorentina-Milan, Guida vede una caduta di Ribery a contatto con Brahim Diaz, in area rossonera: fa capire che ha visto bene. Il Var Massa non interviene; Guida ha ragione".