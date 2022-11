Casini: "Diversi fondi interessati alla Serie A. Ma occhio, vogliono qualcosa in cambio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, è intervenuto in occasione dello Sport Industry Talk organizzato dal Corriere della Sera: "Come Lega Serie A, nella prima assemblea utile dopo l'eliminazione, abbiamo messo a disposizione del CT Mancini i giocatori per uno stage. La Nazionale è sacra e nessun tifoso di calcio può metterlo in discussione".

Come si esce dalle difficoltà?

"Non bisogna dare soldi al calcio, ma bisogna consentirgli di produrne. Su questo il legislatore dovrebbe ragionare. Stadi? Speriamo che il 2032 arrivi e sia l'occasione di non fallire, io vorrei che si lavorasse a prescindere in quella direzione, perché lo stadio è la fabbrica di questa industria e deve essere una fabbrica avanzata".

L'interesse estero nei confronti del campionato italiano?

"Adesso i fondi, più fondi, si sono fatti avanti a livello di manifestazioni di interesse. Vediamo se sarà possibile avere investitori per aiutare la Serie A. Ma attenzione, sono investitori e vogliono qualcosa in cambi".