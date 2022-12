Casini: "La proposta di Marotta? La nozione di lavoratore sportivo non è più quella originale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Conclusa l'assemblea di Lega Serie A, il presidente Lorenzo Casini interviene in conferenza stampa per commentare le decisioni di oggi, a partire dall'elezione di Rebecca Corsi come nuovo consigliere indipendente.

Marotta ha proposto di avvicinare il contratto dei calciatori a quelli del mondo dello spettacolo. È fattibile?

"Il tema del rapporto di lavoro nel calcio professionistico è da approfondire. Rispetto alla proposta specifica, vanno considerati pro e contro: è coerente, lo stesso fondo pensione del mondo dello spettacolo nasce collegato a quello dei lavoratori dello sport. Il fondo lavoratori dello spettacolo ha problematiche non indifferenti, che non vedo facilmente applicabili per esempio ai guadagni dei calciatori. Stiamo parlando di massimali che vanno ben oltre quelli dell'INPS per i lavoratori dello spettacolo. Sono problematiche non semplici, però il tema esiste: anche la nozione di lavoratore sportivo non corrisponde più a quella originale".