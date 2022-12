Casini: "Rateizzazione? La questione dei debiti riguarda tutto lo sport"

MilanNews.it

Lunga intervista del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ai microfoni di Rai Italia. Tanti i temi trattati dal numero uno della Lega, che come già anticipato ha comunicato l'introduzione del fuorigioco semiautomatico a partire dalla ripresa del campionato il 4 gennaio. Queste le sue parole riportate da Calcio e Finanza su questione finanziarie:

La questione della rateizzazione delle tasse sospese ai club durante la pandemia?

"Sulla vicenda rateizzazione, stiamo assistendo al classico uso di un argomento fantoccio contro il calcio. La vicenda nasce un anno fa, dopo che il sistema dei ristori e dei contributi messo in campo per la maggior parte dei lavoratori non aveva funzionato per il calcio. Quale è stato il danno principale della pandemia per lo sport? La mancanza di liquidità, che è stato uno dei danni più immediati, tra impianti chiusi e difficoltà degli sponsor".

A che punto siamo con questa discussione?

"Lo Stato ha sospeso il pagamento delle tasse per quattro mesi. Arrivati alla scadenza si è reso conto che non bastava e ha continuato a sospenderli altri due volte arrivando a 11 mesi di sospensione perché non c’era liquidità. La richiesta ora è di tutto lo sport italiano: se non abbiamo liquidità noi ora paghiamo tutto ma fatecelo pagare a rate, perché dobbiamo pagare tutto insieme? Allora era meglio non sospenderli. La questione dei debiti riguarda tutto lo sport".